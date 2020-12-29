По его словам, у людей существует "стена абсолютного непонимания" тактики лечения коронавируса в домашних условиях.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 в амбулаторных условиях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Данное заболевание относится к категории ОРЗ. Как отметил Мясников, некоторые медики, которые заболевают коронавирусом, пытаются понять, какое лекарств стоит принять, чтобы избежать осложнений.

КОВИД-ОРЗ – болезнь, проходящая сама (как и любое ОРЗ), и требует лишь вспомогательных средств – люди слышат это и кивают только до момента, пока не сталкиваются с КОВИД-ОРЗ сами либо в своих семьях - Александр Мясников, врач

Мясников напомнил фраз одного главврача, который предлагал "пожать руку тому доктору, который вам ничего не назначил". По словам врача, трудно не назначить пациенту препарат, если он каждый день жалуется на плохое самочувствие, слабость и ломоту в костях. Некоторые советуют при лечении COVID-19 в амбулаторных условиях принимать гормональные препараты и антибиотики. Он заявил, что так делать нельзя.

Тут очень важно проявить твердость. Напуганный пациент требует лечения, не понимая, что оно может принести множество бед при нулевой пользе. Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны! - Александр Мясников, врач

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