Белорусский лидер назвал Telegram-каналы мощным и сильным оружием.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прогнозирует увядание Telegram-каналов. Об этом пишет News.ru со ссылкой на главу республики.

В субботу, 16 января, состоялся традиционный торжественный прием по случаю старого Нового года. В рамках мероприятия Лукашенко отметил, что всевозможные Telegram-каналы внесли огромную роль в поддержании протестных настроений в стране. Он подчеркнул, что государственные СМИ встали "в один ряд с силовиками". По его словам, это было очень смело. При этом, некие силы стараются принизить роли традиционных СМИ.

Напомним, в Белоруссии несколько месяцев проходят массовые акции протеста. Они начались после президентских выборов. Граждане не согласны с официальными данными ЦИК, по которым Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах, набрав 80,1% голосов.

Ранее мы сообщили, что власти отпустили мужчину, задержанного у здания Капитолия.

Видео: Telegram/Пул Первого