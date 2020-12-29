Власти отпустили мужчину, задержанного у здания Капитолия

Речь идет о 31-летнем жителе штата Вирджиния Уэсли Алан Билере. Он попытался въехать на машине на закрытую территорию недалеко от здания Конгресса США.

Администрация Белого дома решила отпустить мужчину, задержанного у здания Капитолия с оружием. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Правоохранители остановили мужчину. В его машине обнаружены пистолет и боеприпасы. Парню предъявили обвинения в хранении оружия без надлежащей регистрации.

Я подъехал к блокпосту, когда заблудился в Вашингтоне, потому что я деревенский парень. Я показал им свой инаугурационный бейдж, который мне дали. - Уэсли Алан Билер, задержанный

Страж порядка обнаружил в машине у парня несколько наклеек. На одной из них было написано: "Если они придут за вашим оружием, сначала дайте им свои пули". Правоохранителей заинтересовала эта надпись. Они спросили, есть ли у водителя с собой оружие. Он признался, что в машине лежит заряженный пистолет "Глок". Также полицейские обнаружили около 500 патронов, в том числе для дробовика.

Ранее мы сообщили, что в США собрались рассекретить документы по "российскому делу".