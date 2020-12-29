Доктор Мясников оправдал силовика, пнувшего в живот женщину в Петербурге

Врач и телеведущий Александр Мясников оправдал действия силовика, который во время акции в Петербурге пнул 54-летнюю женщину в живот. В своем Telegram-канале Мясников заявил, что правоохранитель был при исполнении и выполнял поставленную перед ним задачу, когда как пострадавшая кинулась ему под ноги и стала препятствием на пути.
"Парень при исполнении, идет "замес", они ведут задержанного, тут кто-то бросается под ноги с криками "За что?!" – напомнил, как все происходило Мясников, добавив, что у силовика сработал рефлекс, выработанный за годы тренировок.
Несогласованные акции протеста прошли в разных городах России 23 января. В Петербурге в числе пострадавших оказалась 54-летняя жительница города Луга. Она получила удар ногой в живот и упала на землю, ударившись затылком. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Какое-то время она была в реанимации, на данный момент женщину выписали из больницы. Она простила обидчика, но вскоре об этом пожалела.
Фото: Instagram / drmyasnikov.ru
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