Получившая от ОМОНовца в живот петербурженка пожалела, что простила его

В понедельник, 25 января, пострадавшая от удара ОМОНовца на акции протеста Маргарита Юдина рассказала журналисту 47news, почему простила ударившего ее мужчину.
Она отметила, что перед ней извинились за обидчика-полицейского с запотевшим забралом полковник и женщина по имени Вера Юрьевна. В палату они пришли как только пострадавшую перевели из реанимации.
Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший. Но тут же дело не в моём прощении, мог любой на моём месте оказаться. Это же не личный наш с ним конфликт. Потом корреспондента 78-го канала запустили, я растерялась
отметила Юдина.
Петербурженка отметила, что мягкий человек, однако теперь сожалеет, что простила ОМОНовца.
Надо было мне сказать: когда всех политзаключённых выпустите, и Алексея Навального тоже, тогда и прощу
сказала женщина.
Ранее мы писали, что суд арестовал петербуржца, который во время протестной акции ударил двух полицейских.
Фото: "Фонтанка"
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