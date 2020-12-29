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Получившая от ОМОНовца в живот петербурженка пожалела, что простила его
Сегодня, 19:57
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smirenny

Получившая от ОМОНовца в живот петербурженка пожалела, что простила его

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Женщина отметила, что мягкий человек и поддалась на уговоры полковника.

В понедельник, 25 января, пострадавшая от удара ОМОНовца на акции протеста Маргарита Юдина рассказала журналисту 47news, почему простила ударившего ее мужчину. 

Она отметила, что перед ней извинились за обидчика-полицейского с запотевшим забралом полковник и женщина по имени Вера Юрьевна. В палату они пришли как только пострадавшую перевели из реанимации. 

Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший. Но тут же дело не в моём прощении, мог любой на моём месте оказаться. Это же не личный наш с ним конфликт. Потом корреспондента 78-го канала запустили, я растерялась

отметила Юдина. 

Петербурженка отметила, что мягкий человек, однако теперь сожалеет, что простила ОМОНовца.

Надо было мне сказать: когда всех политзаключённых выпустите, и Алексея Навального тоже, тогда и прощу

сказала женщина.

Ранее мы писали, что суд арестовал петербуржца, который во время протестной акции ударил двух полицейских.

Фото: "Фонтанка"

Теги: акция протеста, митинг, омоновец ударил женщину, телесные повреждения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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