Врач отметил возможные проявления онкологии у человека.

Александр Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы. Об этом российский врач сообщил в эфире телеканала "Россия-1" в программе "О самом главном". Запись эфира доступна на YouTube-платформе. По словам эксперта, можно выделить три признака заболевания. В списке: боль в желудке, желтуха и снижение веса.

Снижение веса — это всегда подозрительно, особенно у пожилого человека...Проявления сахарного диабета тоже часто бывает, задним числом мы понимаем, что это было проявление народившейся онкологии Александр Мясников, российский медик

Также среди косвенный симптомов рака поджелудочной железы Мясников назвал возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке. При этом риск формирования заболевания увеличивается при курении. Однако до 20 процентов случаев появления онкологии можно объяснить наследственностью.

Мясников назвал лекарство, которое нужно убрать из домашней аптечки.

Фото:YouTube/О самом главном