Угроза возникает из-за гемофильной палочки.

Александр Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна. Об этом телеведущий заявил зрителям в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись эфира доступна на YouTube-канале. Эксперт объяснил, что симптом может быть вызван фарингитом или ангиной. Угрозу для жизни это вызовет в том случае, если гемофильной палочкой будут поражены органы дыхательной системы.

Главное не задохнуться, а бывает и так. Мы же не прививаем детей от гемофильной палочки. Она вызывает воспаление надгортанника, и у детей часто бывает, что они задыхаются. Почему? Надгортанник раздувается, становится отечным, и задыхается человек Александр Мясников, врач

Доктор уточнил, что воспаленный надгортанник может перекрыть вход в горло. Пациент может этого не увидеть, так как этот орган расположен за языком. В случае, если угроза стала реальной, то у человека начинает фиксироваться сиплый голос и течь слюна.

Это все очень опасные симптомы, это может привести к смерти. Во всем мире от этой гемофильной палочкой прививают...У нас это не входит в список обязательных прививок. Надеюсь, когда-нибудь войдет Александр Мясников, врач

Также эксперт обратил внимание на опасность абсцесса — скопление гноя. Мясников рекомендовал сделать операцию по удалению миндалин в том случае, если стрептококковая инфекция появляется в организме более семи раз в год.

Мясников назвал опасное для сердца лекарство.

Фото: YouTube/О самом главном