Доктор Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса

Врач напомнил, что грипп может привести к большим смертям, чем COVID-19.

Доктор Александр Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса. Об этом телемедик сообщил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия-1". По мнению специалиста, для человечества вирус гриппа может представлять наибольшую угрозу по сравнению с COVID-19.

Врач уверен, что грипп - это тот вирус, который еще потрясет Землю. В настоящее время вирусологии и другие специалисты ожидают появления новых мутаций свиного и птичьего гриппа. Мясников рассказал зрителям, что в данном случае смертность от штаммов будет в раз выше, чем сейчас от коронавируса.

Медик напомнил, что несмотря на пандемию коронавируса, грипп никуда не делся. В редких случаях пациент может заразиться сразу двумя болезнями.

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Фото: YouTube/О самом главном