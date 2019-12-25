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В Большом порту Петербурга не пропустили 32 тонны бразильских орехов из Боливии
Сегодня, 14:07
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В Большом порту Петербурга не пропустили 32 тонны бразильских орехов из Боливии

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Орехи должны были отправиться получателю из Казахстана.

В Петербург не пустили 32 тонны орехов из Боливии. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Петербург был не конечным пунктом, товар должен был быть доставлен в Уральск в Республике Казахстан. Инспекторы провели карантинный фитосанитарный контроль в Большом порту. При проверке выяснилось, что информация о наименовании и адресе отправителя на маркировке не соответствует сведениям, которые указаны в фитосанитарных сертификатах.

Бразильский орех считается одним из самых крупных древесных орехов. Размер плодов может достигать 10-15 см в диаметре. Внутри содержится от 8 до 24 ядер. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Большой порт Петербурга будет пропускать для транзита санкционную продукцию. 

Фото: Pexels 

Теги: большой порт, орехи, россельхознадзор, фитосанитарный контроль
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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