  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Большой порт Петербурга будет пропускать для транзита санкционную продукцию
Сегодня, 12:58
113
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Большой порт Петербурга будет пропускать для транзита санкционную продукцию

0 0

Разрешение вступило в силу с 6 сентября.

Три российских порта получили право ввозить и вывозить санкционную продукцию транзитом по территории России. Среди них —  Большой порт Петербурга, порт Восточный и Владивостокский морской торговый порт. Об этом 6-го сентября сообщили в ООО "Центр развития цифровых платформ".

Через порты Восточный и Большой порт будут проходить транзитные товары из Евросоюза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Черег Владивосток — из США в Монголию и страны центральной Азии. 

До вступления изменений в силу санкционные товары можно было перевозить через железнодорожные и автомобильные пропускные пункты.

Напомним, что Большой порт готовится переезжать. 

Фото: Piter.TV

Теги: большой порт, санкционная продукция, транзит
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии