Большой порт Петербурга будет пропускать для транзита санкционную продукцию

Три российских порта получили право ввозить и вывозить санкционную продукцию транзитом по территории России. Среди них — Большой порт Петербурга, порт Восточный и Владивостокский морской торговый порт. Об этом 6-го сентября сообщили в ООО "Центр развития цифровых платформ".
Через порты Восточный и Большой порт будут проходить транзитные товары из Евросоюза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Черег Владивосток — из США в Монголию и страны центральной Азии.
До вступления изменений в силу санкционные товары можно было перевозить через железнодорожные и автомобильные пропускные пункты.
Напомним, что Большой порт готовится переезжать.
Фото: Piter.TV
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