Большой порт Петербурга будет пропускать для транзита санкционную продукцию

Разрешение вступило в силу с 6 сентября.

Три российских порта получили право ввозить и вывозить санкционную продукцию транзитом по территории России. Среди них — Большой порт Петербурга, порт Восточный и Владивостокский морской торговый порт. Об этом 6-го сентября сообщили в ООО "Центр развития цифровых платформ".

Через порты Восточный и Большой порт будут проходить транзитные товары из Евросоюза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Черег Владивосток — из США в Монголию и страны центральной Азии.

До вступления изменений в силу санкционные товары можно было перевозить через железнодорожные и автомобильные пропускные пункты.

Напомним, что Большой порт готовится переезжать.

Фото: Piter.TV