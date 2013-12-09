Переезд Большого порта из Петербурга обсудили на федеральном уровне

Решение о том, переносить или нет, примут к августу.

Переезд Большого порта Петербурга за пределы города и редевелопмент этой территории обсуждают на федеральном уровне. Проект приобрел значимости общегосударственного. Об этом сообщила "Фонтанка.ру,", ознакомившись с протоколом по итогам совещания межведомственной рабочей группы.

Руководителем группой является заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай. В ходе совещания заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов поручил "проработать необходимость редевелопмента территории Большого порта Санкт-Петербург". Решить, целесообразен ли проект, должны к августу 2021 года.

Напомним, Большой порт хотят перенести в Усть-Лугу. На его месте предлагается построить 4,8 млн квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости, социальные и культурные объекты. Еще один вариант переноса — в Мурманскую область.

Фото: Piter.TV