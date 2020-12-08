Большой порт могут перенести из Петербурга в Мурманскую область

На месте порта хотят построить 4,8 млн квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости.

Часть терминалов Большого порта в Петербурге может переехать в строящийся порт Лавна в Мурманской области. Об этом заявил бывший глава Минтранса Евгений Дитрих на брифинге.

В начале апреля совладелец АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением перенести Большой порт из Петербурга в Усть-Лугу. На его месте хотят построить 4,8 млн квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости.

По словам властей города, в мировой практике активно используется перенос морских портов за пределы исторических и центральных зон города. Однако этот вопрос необходимо тщательно проработать.

"Рано или поздно Санкт-Петербург заберет себе участок, на котором сейчас находится Большой порт, потому что он востребован и нужен", - отметил Дитрих, добавив, что порт Лавна сможет конкурировать с современными портами, которые ориентированы на экспорт.

Ранее "Севкабель Порт"презентовал проект развития набережных Васильевского острова.

Фото: Википедия