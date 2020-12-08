Большой порт из Петербурга могут перенести в Усть-Лугу

На его месте планируется строительство жилья и коммерческой недвижимости.

Совладелец компании АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением перенести Большой порт из Петербурга в Усть-Лугу, а на его месте построить жилье. Об этом пишет РБК.

Стоимость проекта оценивается в 440 млрд рублей. На месте Большого порта предлагается построить 4,8 млн квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости. Кроме того, здесь должны появиться социальные и культурные объекты.

Власти Петербурга заявили, что проект редевелопмента территории Большого порта соответствует мировой практике переноса морских портов за пределы исторических и центральных зон города. Однако этот вопрос необходимо тщательно проработать.

Так, в начале такого проекта необходимо разработать концепцию с детальным рассмотрением земельных, финансовых и иных вопросов. Кроме того, чиновники указали на важность сохранения рабочих мест, обеспечения территории социальной и транспортной инфраструктурой, а также необходимость исследования экологического состояния местности и прилегающей акватории.

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Фото: Википедия