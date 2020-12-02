Зеленую полосу в парке Интернационалистов удалось спасти от вырубки из-за расширения Южного шоссе

В связи с расширением дороги планировалось вырубить 300 деревьев.

Участок парка Интернационалистов, который собирались отдать под строительство Южного шоссе, удалось спасти. Парк внесли в список зеленых насаждений общего пользования. Поправку подали депутаты Партии Роста, ее одобрило большинство парламентариев.

Речь идет об участке на пересечении Южного шоссе и Бухарестской улицы. Там планировали вырубить 300 деревьев для расширения Южного шоссе. Количество полос должны увеличить с 2 до 4. Депутаты МО №72 Фрунзенского района отмечали, что создание инфраструктуры не должно приводить к вырубке деревьев. Как при новых условиях будет расширяться трасса — пока неизвестно.

Также в ЗНОП включили Парк Героев-Пожарных. Согласно поправке, его площадь увеличивается на 11,2 га. Юридически это будет новый парк, рассказала Оксана Дмитриева в своем Telegram-канале.

Под охраной также оказалась территория для мемориального комплекса Ижора. Участок на улице Димитрова хотели отдать под строительство храма.

Некоторые скверы, за которые борются жители Петербурга, в ЗНОП все же не включили. Например, парк Малиновка и Кузнечный сквер.

Фото: vk.com/kupchinozapark