Депутаты Петербурга не включили парк Малиновка в список охраняемых зеленых зон

Председатель ЗакСа настаивает на том, что в парке будет построен православный храм.

Законопроект о внесении поправок в закон Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования" прошел второе чтение. В список ЗНОП не включили Малиновку в Красногвардейском районе и сквер в Кузнечном переулке. Это означает, что территории все еще могут застроить. Заседание в Мариинском дворце прошло сегодня, 31 марта.

Защитить Малиновку предложил депутат Борис Вишневский, это была его поправка к закону. Ранее в парке хотели построить храм, но в 2019 году для него решили выделить другое место. Ранее Piter.TV подробно рассказывал о борьбе за зеленую зону. Александр Беглов, который в 2019 году был в статусе исполняющего обязанности губернатора, пообещал включить парк в ЗНОП. Сейчас эта идея в очередной раз встретила сопротивление у некоторых депутатов. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил о том, что православному храму в Малиновке все-таки быть. При этом на участке запрещено возводить сооружения высотой выше пяти метров.

Также в ЗНОП не включили сквер в Кузнечном переулке, против застройки которого вчера выступали жители Центрального района, территорию парка "Тихий отдых" в Петроградском районе, Полюстровский парк, Ржевский лесопарк и другие. По словам Вишневского, за них не проголосовали депутаты "Единой России" и ЛДПР.

Некоторые зеленые зоны точно сохранят — два сквера в Свечном переулке, сквер в Песочном на Ленинградской улице, Литовский сад, сквер на улице Савушкина, сквер Героев Пожарных, Полежаевский парк. Кроме того, Муринский парк будет расширен. За него тоже велась активная борьба.

Фото: vk.com/savemalinovka