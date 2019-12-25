Активисты пытаются защитить парк Интернационалистов от сокращения из-за расширения Южного шоссе

Под угрозой находится около гектара зеленой зоны.

Накануне на площадке Центра транспортного планирования состоялась встреча очередная встреча по обсуждению проекта реконструкции Южного шоссе. Мнения представителей Центра и муниципалов вновь разошлись. Информация об этом появилась в группе "ВКонтакте" "Защитим парк Интернационалистов!".

Дело в том, что расширение шоссе повлечет за собой сокращение зеленой зоны. Местные жители выступают против этого. На участке планируют увеличить количество полос с 2 до 4. По словам Центра транспортного планирования, без этого невозможно построить пешеходные тротуары, переходы и ливневку. Кроме того, расширение дороги должно привести к увеличению трафика. На последней встрече модель изменения дорожного потока не представили.

Позиция муниципалитета - создание необходимой инфраструктуры не должно приводить к сокращению парка и вырубке сотен деревьев и кустарников, к строительству дорогу прямо под окнами жилых домов. говорится в сообщении.

После первого обсуждения проектировщик внес в проект некоторые коррективы. Так, например, было решено отказаться от велодорожки, чтобы спасти 62 дерева.

Общественное обсуждение проекта реконструкции трассы должно пройти в декабре.

Ранее Piter.TV представил репортаж, посвященный проблеме расширения шоссе за счет парка.

Фото: vk.com/kupchinozapark