Вокруг Петербурга создадут лесопарковый пояс площадью 172 тыс. гектаров

Город готовится к масштабному озеленению с новым зеленым поясом.

Лесопарковый зеленый пояс Санкт-Петербурга охватит территорию площадью около 172 тыс. га. Комитет по благоустройству города сообщил о результатах общественных слушаний, в которых приняли участие Всероссийское общество охраны природы, научные организации, ГКУ "Курортный лесопарк" и члены Общественного совета. Об этом рассказал председатель комитета Сергей Петриченко в своём телеграм-канале.

По его словам, формирование зеленого пояса позволит укрепить экологическую безопасность и улучшить качество воздуха в городе. Сейчас городские леса занимают около 23 тыс. га. В сочетании с пригородными и областными участками они образуют единое зеленое пространство, которое играет ключевую роль в сохранении природного баланса мегаполиса.

В 2025 году в петербургских лесах планируется высадить около 13 тыс. деревьев в рамках программы по расширению зеленых территорий.

Ранее сообщалось, что посмотреть в Ленобласти на осенних каникулах.

Фото: Тelegram / Сергей Петриченко