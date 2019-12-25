Экотропы, города и музеи: что посмотреть в Ленобласти на осенних каникулах

Регион стал самым популярным направлением на каникулы в России.

Эксперты сервиса "Авито Путешествия" выяснили, что Ленобласть стала самым популярным направлением на осенние каникулы в России. Путешественники бронируют посуточные квартиры и дома, в регион приедут 16% от всех, кто уже зарезервировал жилье. Мы составили небольшой гид по области, куда вошли экотропы, города и музеи.

Экотропы

Экотропа "Лесная тропа" протяженностью 5 километров проходит по территории Колтушских высот вдоль озер Мальково и Глухое в поселке Воейково. Локация оборудована указателями, а на деревьях есть разметки. Также установлены столики, беседки, работают туалет и кафе.

Из Петербурга можно доехать на автобусе №538 от станции метро "Проспект Большевиков", необходимо выйти на конечной остановке "Воейково – центр".

Экотропа на территории заказника "Раковые озера" расположена в 115 километрах от города, в поселке Грибное. Ее протяженность составляет 8,3 километров. Проложен маршрут по болотистой местности, по пути получится встретить свыше 200 видов птиц, в том числе – краснокнижных. Эта тропа тоже оборудована информационными стендами и деревянным настилом. Отметим, что она закрыта с 1 апреля до 15 июля из-за гнездования пернатых.

До тропы ездят автобусы №680 (от станции "Проспект Просвещения"), нужно будет выйти в поселке Рощино и пересесть на маршрут №200 на остановке "Рынок", а потом – на остановке "Охотничье".

Тропа Хо Ши Мина на территории памятника природы "Ястребиное озеро" находится на границе с Карелией, ее протяженность – 8 километров. Рядом с Ястребиным озером расположен скальный массив, маршрут здесь открыли скалолазы в СССР. Кроме того, можно забраться на гору Парнас высотой 50 метров.

Добраться до экотропы получится на электричке с Финляндского вокзала, выйдя на станции Кузнечное. Вас ожидает путь в 4 километра до начала маршрута.

Экотропа "Еловые холмы" на Токсовских высотах. Этот памятник природы расположен на высоте над уровнем моря в 103 метра. Главные объекты осмотра: еловые и сосновые леса, камовые песчаные холмы и болотная растительность.

До маршрута на станции Кавголово ездят электропоезда с Финляндского вокзала, от платформы необходимо пройти пешком 1 километр в юго-восточном направлении.

Гатчинский экомаршрут проходит по одноименному городу, а именно – по территории парка "Зверинец". Тропа пролегает на 2,5 километрах, имеются всего два указателя. С маршрутом граничит музей-заповедник "Гатчина", где есть парк и дворец.

Добраться до локации можно на электричке, которая ездит с Балтийского вокзала, нужно выйти в Гатчине. Помимо этого, курсирует автобус №431 от "Московской".

Фото: ВКонтакте / Экотропа в Гатчине

Более подробную информацию об экотропах Ленобласти можно найти на сайте региональной Дирекции ООПТ.

Города Ленобласти

Сложно не упомянуть Выборг: этот город можно посещать ежегодно и находить новые локации. Он принадлежал Швеции и Финляндии, из-за чего получил соответствующую архитектуру. Ключевые достопримечательности: Красная площадь, библиотека Алвара Аалто, местный Эрмитаж, Часовая башня, Выборгский замок, парк Монрепо. Что касается кухни, здесь тоже отмечают европейское влияние. К примеру, туристы едут туда за крендельками, калитками и имбирными пряниками.

Добраться до Выборга получится на скоростном поезде "Ласточка" с Финляндского вокзала, он ходит каждый день.

Фото: Piter.TV

Шлиссельбург является городом на крепости, его история началась с начала XIV века. Рекомендуется посмотреть крепость Орешек, ее тюрьму, собор Рождества Иоанна Предтечи, собор Благовещения Пресвятой Богородицы, заглянуть в музей истории Шлиссельбурга и прогуляться у Ладожского озера.

Доехать до города можно маршрутами №575 от станции метрополитена "Улица Дыбенко" и №440 от станции "Рыбацкое".

Фото: Piter.TV

Тихвин известен как место, связанное с освобождением страны от шведских интервентов, и как город, освобожденный первым в Великой Отечественной войне. А отправиться там будет интересно в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, музей Н. А. Римского-Корсакова, Спасо-Преображенский собор, Введенский женский монастырь.

В Тихвин с Московского вокзала ходят электропоезда, а также автобусы – от "Волковской" и с автовокзала.

Кингисепп появился с крепости Ям в XIV веке, славится он зданием бывшей Городской ратуши, ансамблем Царицынского полка, Екатерининским собором, Кингисеппским историко-краеведческим музеем, святым источником и камнем со следом Божией Матери. Еще неподалеку расположено Липовское озеро, его называют "маленьким Ленинградским морем".

Электричка поможет добраться до города (отправление с Балтийского вокзала), ездит и маршрут №842 от "Ленинского проспекта".

Вепсские деревни – собирательное место, где проживают представители малочисленного финского народа. Речь идет о Карелии, Ленинградской и Вологодской областях. В частности, там сохранились памятники деревянного зодчества, а сами местные жители берегут свои традиции и народные промыслы. Наш регион затрагивает поселок Шугозеро, где построен Этнографический музей, в селе Винницы расположен Дом культуры с Вепсским центром фольклора. Развита и экотропа "Вепсский лес", там тоже можно познакомиться с культурой вепсского народа и уникальной флорой.

До Шугозера из Северной столицы ходит автобус №869, чаще путешественники передвигаются на личных авто.

Фото: пресс-служба ООПТ Ленобласти (Арсений Кашкаров)

Музеи Ленобласти

Музей-заповедник "Старая Ладога" расположен в одноименном селе в Волховском районе. С 3 октября станут доступными выставки "Книжная обложка в творчестве художников объединения "Мир искусства" и "Ты рожден для великих дерзаний, вечно юный, родной комсомол!", еще работает экспозиция "В мире новоладожского купечества конца XIX – начала XX века". Кроме того, можно посетить выставки "Археология: от неолита до раннего средневековья", "Церкви святых Георгия и Дмитрия Солунского. История, фрески", "Ладога христианская" и другие.

Добраться до культурного учреждения возможно с пересадкой от автостанции Волхов на автобусе №23.

Приоратский дворец находится в Гатчине, он был возведен в 1799 году и считается единственным в России памятником землебитного строительства. Гостям предлагают посетить экскурсии "Мальтийский орден и Россия" и "Замок госпитальеров". На первой расскажут о цепи событий, которая привела к тому, что Павел I был объявлен Великим магистром древней рыцарской корпорации, а на второй – о госпитальерах.

До дворца ездят маршрутное такси №18 и автобус №431 от "Московской", электричка с Балтийского вокзала.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Гатчина"

Ивангородский историко-архитектурный и художественный музей на территории Ивангородской крепости представляет часть музейного комплекса, включающего в себя саму крепость и другие исторические объекты. Экспозиция погрузит в средневековье: там знакомят с макетом ганзейского когга, археологическими находками и костюмами Петровской эпохи.

Ивангород расположен в пограничной зоне, поэтому для граждан РФ важно оформить специальный пропуск через Пограничное управление ФСБ или портал "Госуслуг". В музей возят частные автобусы, также получится добраться на поезде с Балтийского вокзала.

Усадьба Марьино в деревне Андрианово покажет экзотических птиц, животных и уникальную коллекцию исторических артефактов, связанную с ее бывшими владельцами – с дворянскими родами Строгановых и Голицыных. Есть и их библиотека, состоящая из 10 тыс. томов.

Доехать можно на электричке с Московского вокзала и автобусе №610 от станции "Купчино". Из Тосно ходит маршрут №326.

Фото: пресс-служба усадьбы Марьино

Сосновоборский художественный музей современного искусства заработал в 1991 году, там представлено изобразительное искусство советских и российских художников прошлого столетия. Так, есть работы О. Яхнина, Т. Яблонской, Е. Щербакова, В. Ветрогонского и других. В учреждении устраивают и лекции, встречи с творческими людьми, проводят художественные акции, литературные и музыкальные вечера.

От Балтийского вокзала ходит электропоезд, нужно выйти на станции Калище и пересесть на любой маршрут до остановки "Солнечная". Помимо этого, получится доехать от станции метро "Автово" на автобусе №401, от "Парнаса" – на автобусе №402.

Главное фото: Piter.TV