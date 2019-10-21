Сады и парки Петербурга закрывают из-за непогоды

Ветер усилится к вечеру.

В Петербурге из-за усиления ветра решили закрыть некоторые парки и скверы. По прогнозу синоптиков скорость ветра во второй половине дня достигнет критических значений — 15-17 м/с.

Ветер такой силы – совсем не редкость в нашем городе и, как правило, серьезных последствий не несет, однако надо быть готовыми ко всему. В связи с этим в Петербурге закрываются сады и скверы, чтобы минимизировать риск от возможного падения деревьев и веток. комитет по благоустройству.

При непогоде лучше воздержаться от посещения зеленых зон.

По этой же причине 20 июля отменили "Метеоры" до Петергофа. Завтрашний день должен пройти без осадков, а температура воздуха составит +25 градусов.

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Фото: Piter.tv