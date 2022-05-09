У набережной Макарова будет создана небольшая зеленая зона

Комментируя планы по обустройству территории на набережной Макарова, вице-губернатор ответил на вопрос о возможном сохранении парка "Заросли".

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин, выступая на прямой линии городского правительства 17 октября, сообщил, что строительство моста через реку Смоленку потребует частичной утраты парка "Заросли", однако набережную планируется облагородить, сохранив часть зелёной зоны.

Комментируя планы по обустройству территории на набережной Макарова, вице-губернатор ответил на вопрос о возможном сохранении парка "Заросли". Он отметил, что информация о полной сохранности парка была неверной.

Как пояснил Разумишкин, сведения о полном сохранении парка были ошибочными. Будет создана небольшая зеленая зона, но масштабного благоустройства ожидать не стоит, поскольку реализация инфраструктурного проекта не позволяет это сделать.