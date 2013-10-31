В Петергофе обновили сад дома Струкова

Площадь зеленой зоны составляет 16 тыс. "квадратов".

Сегодня, 9 августа, стало известно, что в Петергофе отремонтировали зеленую зону дома Струкова. Об этом сообщили в пресс-службе Петродворцового района.

Работы прошли между улицами Лихардовской, Аврова и Санкт-Петербургским проспектом. Обновлением занимались сотрудники садово-паркового предприятия "Флора". Они отремонтировали дорожки, в том числе вдоль Лихардовской канавки, восстановили поврежденные участки газонов.

Отметим, что сад площадью 16 тыс. "квадратов" является объектом культурного наследия.

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Фото: пресс-служба Петродворцового района