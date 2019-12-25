В Кронштадте появится новая точка притяжения туристов

Участок выбран на пересечении двух магистралей, чтобы было возможно организовать стоянку туристических автобусов.

Для приезжающих в Кронштадт туристов будет создана новая точка притяжения. Речь идёт о туристском часто- информационном центре, рассчитанном на 2 млн посетителей в год. человек в год. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на спецпредставителя губернатора Петербурга по вопросам экономического развития Анатолия Котова.

Чиновник отметил, что новый объект станет "точкой входа" к основным достопримечательностям города, в том числе, к парку "Остров фортов". Участок выбран на пересечении двух магистралей, чтобы было возможно организовать стоянку туристических автобусов. Благодаря такому удачному расположению, там будут оказываться все путешественники. В центре планируют разместить макет Кронштадтской площади.

В самые лучшие годы, когда у нас ещё коронавируса не было, мы приблизились к цифре 1 млн (туристов в год. — Ред.). А когда у нас появится "Остров фортов" и ещё несколько точек, которые мы планируем сделать, я полагаю, до 2 млн можно принимать. Анатолий Котов, спецпредставитель губернатора Петербурга по вопросам экономического развития

Ранее мы сообщили о том, что сад-трансформер открыли в Кронштадте.

Фото: ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов (Сабина Исаева) (носит иллюстративный характер)