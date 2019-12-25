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Сад-трансформер открыли в Кронштадте
Сегодня, 10:46
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Сад-трансформер открыли в Кронштадте

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Зелёная зона станет тематической.

Липовый сад-трансформер открыли 30 июля в День Военно-Морского Флота в Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Планируется, что зелёная зона на Якорной площади будет радовать горожан и гостей города каждое лето.

Глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов подчеркнул, что сад задуман, как тематическое пространство. Там будут проходить еженедельные мероприятия, в частности, тематические вечера, поэтические встречи, кинопоказы, театральные постановки, спортивные мероприятия.

Ранее мы сообщили о том, что Музей военно-морской славы торжественно открыли в Кронштадте.

Фото: пресс-служба администрации Кронштадтского района

Теги: кронтштадт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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