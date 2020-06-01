Жители Купчино недовольны возможным расширением Южного шоссе за счет парка Интернационалистов

Жители Южного шоссе недовольны возможным расширением дороги до четырех полос за счет территории парка Интернационалистов. Первое, что бросается в глаза - растущие на обочине деревья и кустарники. Активисты насчитали более 200 зеленых насаждений, которым угрожает сруб.
По проекту КРТИ ширина одной полосы составит 3,5 метра, крайние полосы будут по 4 метра. В проекте предусмотрен и тротуар с велодорожками.
На самом деле, основная претензия еще в том, что такое расширение негативно скажется на уровне жизни, в том числе домов, которые расположены ближе к Софийской улице- это Южное шоссе, 60, и дальше по адресам. То есть новая дорога пройдет практически под окнами, конечно же жители такого не хотят.
Андрей Никулин, житель ЖК "София", активист
Также на обновленном Южном установят 4 автобусных остановки с карманами шириной 3,5 метра. Однако местные жители считают, что текущий трафик на шоссе не дает поводов к значительному расширению.
Что мы имеем в случае четырех полос – крайние полосы будут заняты парковочными местами. Представляете, если кто-то встанет здесь, потом метров сто дальше, а это крупная жилая зона так и будет, то, по сути, мы имеем ту же самую дорогу, что и раньше, только крайние полосы будут заставлены машинами. Тогда и толку от такого расширения не много.
Андрей Никулин, житель ЖК "София", активист
Реконструкцию Южного шоссе планируют начать уже в следующем году.
Видео: Piter.TV
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