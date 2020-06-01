Жители Купчино недовольны возможным расширением Южного шоссе за счет парка Интернационалистов

При расширении дороги могут исчезнуть несколько сотен деревьев, растущих вдоль обочины Южного шоссе.

Жители Южного шоссе недовольны возможным расширением дороги до четырех полос за счет территории парка Интернационалистов. Первое, что бросается в глаза - растущие на обочине деревья и кустарники. Активисты насчитали более 200 зеленых насаждений, которым угрожает сруб.

По проекту КРТИ ширина одной полосы составит 3,5 метра, крайние полосы будут по 4 метра. В проекте предусмотрен и тротуар с велодорожками.

На самом деле, основная претензия еще в том, что такое расширение негативно скажется на уровне жизни, в том числе домов, которые расположены ближе к Софийской улице- это Южное шоссе, 60, и дальше по адресам. То есть новая дорога пройдет практически под окнами, конечно же жители такого не хотят. Андрей Никулин, житель ЖК "София", активист

Также на обновленном Южном установят 4 автобусных остановки с карманами шириной 3,5 метра. Однако местные жители считают, что текущий трафик на шоссе не дает поводов к значительному расширению.

Что мы имеем в случае четырех полос – крайние полосы будут заняты парковочными местами. Представляете, если кто-то встанет здесь, потом метров сто дальше, а это крупная жилая зона так и будет, то, по сути, мы имеем ту же самую дорогу, что и раньше, только крайние полосы будут заставлены машинами. Тогда и толку от такого расширения не много. Андрей Никулин, житель ЖК "София", активист

Реконструкцию Южного шоссе планируют начать уже в следующем году.

Видео: Piter.TV