Грузооборот Большого порта приблизился к досанкционному

После введения западных санкций в 2022 году объем перевалки в БПСПБ снизился на 38,2% - до 38,8 млн тонн.

В течение первого полугодия текущего года объем перевалки грузов в крупном порту Санкт-Петербурга достиг 27,4 млн тонн, что на 22,7% превышает аналогичное значение за предыдущий год. Эту информацию предоставила организация, занимающаяся морскими портами.

По данным из издания "Ведомости Северо-Запад", с учетом новых показателей объем грузов в порту Петербурга практически вернулся на 90% к уровню до введения санкций в первом полугодии 2021 года, когда было перевалено 30,6 млн тонн грузов.

После введения западных санкций в 2022 году объем перевалки в БПСПБ снизился на 38,2% - до 38,8 млн тонн. Восстановление грузооборота началось только в 2023 году. За прошлый год порту удалось вернуть объем перевалки к досанкционному уровню на 80%.

Ранее мы сообщили о том, что зарплатные запросы петербуржцев выросли на 15 тыс. рублей за год.

Фото: Piter.TV