Зарплатные запросы петербуржцев выросли на 15 тыс. рублей за год

Самыми требовательными оказались соискатели из сферы консалтинга и стратегии, которые увеличили свои запросы сразу на 30 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.

По информации сервиса hh.ru, за последний месяц запросы по заработной плате на Северо-Западе в среднем увеличились на 10 тыс. рублей и достигли 70 тыс. рублей. В целом по стране за год они выросли на 7 тыс. и составляют 62 тыс. рублей.

В Ленобласти ожидания соискателей возросли с 50 до 60 тыс. рублей. В Петербурге средняя зарплата, которую требуют кандидаты, повысилась до 75 тыс. рублей, что на 15 тыс. больше, чем в июне 2023 года.

Самыми требовательными оказались соискатели из сферы консалтинга и стратегии, которые увеличили свои запросы сразу на 30 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. На втором месте по уровню "аппетитов" находятся топ-менеджеры, чья средняя ожидаемая зарплата начинается в Петербурге от 150 тыс. За год управленцы увеличили свои запросы более чем на 27 тыс. рублей. Работники производственной сферы увеличили свои запросы на 20 тыс. рублей (до 100 тыс.), на столько же повысили требования ИТ-специалисты (не менее 100 тыс.) и работники сферы добычи (до 90 тыс.). Наименьшей динамикой отличились работники общепита и туризма, чьи запросы стали больше на 6,8 тыс. рублей.

Аналитики связывают рост ожиданий по зарплате с повышенным спросом на персонал. Однако соискатели стали менее гибкими во время переговоров с работодателями. Согласно результатам опроса hh.ru за II квартал, только 36% петербуржцев готовы снизить зарплатные требования ради трудоустройства, по сравнению с прошлым летом их стало меньше на 5%.

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