Перевалку селитры из Большого порта Петербурга решили перенести после атак БПЛА

для порта, который уже находится в сложном положении из-за потери торговых партнёров в Европе, это станет серьёзным вызовом, поскольку гавань ежегодно переваливает около трёх млн тонн селитры.

Большой порт Санкт-Петербург больше не будет осуществлять перевалку селитры. В связи с атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), власти решили перенести производство за пределы города. Предполагается, что это произойдёт в Усть-Луге. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Эксперты полагают, что для порта, который уже находится в сложном положении из-за потери торговых партнёров в Европе, это станет серьёзным вызовом, поскольку гавань ежегодно переваливает около трёх млн тонн селитры. Однако на данный момент Усть-Луга ещё не готова принять селитру, так как требуется модернизация оборудования.

Официально в стивидорных, химических компаниях и Российской ассоциации производителей удобрений данную ситуацию не комментируют.

Ранее мы сообщили о том, что Большой порт Петербурга будет сотрудничать со странами Юго-Восточной Азии.

Фото: Piter.TV