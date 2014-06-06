Большой порт Петербурга будет сотрудничать со странами Юго-Восточной Азии

Планируется, что морские суда будут регулярно заходить в терминал раз в 10-14 дней, чтобы доставлять товары из Индии, Китая, Малайзии, Индонезии, ОАЭ и Бангладеша.

Юго-Восточную Азию и Большой морской порт в Северной столице скоро соединит новая морская контейнерная линии. Маршрут сформирует компания "Терминал Морской Рыбный Порт" (ТМРП) для ускорения и упрощения доставки товаров в город на Неве. Об этом пишет РБК.

Представители петербургской гавани отмечают, что в последнее время спрос на импортную продукцию в городе значительно возрос. При этом логистические цепочки всё ещё недостаточно налажены, чтобы удовлетворить спрос. Восстановление и развитие логистики требуют времени и ресурсов, а соединение с странами Юго-Восточной Азии частично решит проблему.

Планируется, что морские суда будут регулярно заходить в терминал раз в 10-14 дней, чтобы доставлять товары из Индии, Китая, Малайзии, Индонезии, ОАЭ и Бангладеша. В том числе, речь идёт об автозапчастях, транспорте китайских брендов и продуктах питания.

Ранее мы сообщили о том, что на полках сетевых магазинов в ОАЭ появились продукты из Петербурга.

Фото: Piter.TV