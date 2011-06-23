На полках сетевых магазинов в ОАЭ появились продукты из Петербурга

Свою продукцию в восточной стране смогли представить сразу несколько компаний: в этом им помог петербургский Центр поддержки экспорта.

В сетевые магазины Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) завезли продукты, производство которых осуществляется в Северной столице. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Свою продукцию в восточной стране смогли представить сразу несколько компаний: в этом им помог петербургский Центр поддержки экспорта. В рамках совместного проекта были проведены переговоры с торговыми сетями, адаптирована упаковка, организованы поставки, регистрация и размещение продукции на полках магазинов в ОАЭ. В том числе, речь идёт о амарантовых хлебцах, шоколаде и шоколадной пасте, кокосовой сгущёнке и чипсах.

До конца года планируется осуществить аналогичный проект в сетевых магазинах Армении. Затем петербургские продукты выйдут на рынок ещё ряда стран.

Ранее мы сообщили о том, что сын Евгения Пригожина получил контроль над двумя петербургскими компаниями холдинга "Конкорд".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)