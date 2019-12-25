"Севкабель Порт"презентовал проект развития набережных Васильевского острова

Стоимость данного проекта оценивается в 10 млрд. рублей.

Петербургский культурно-деловой центр "Севкабель Порт" презентовал Смольному план развития площади Морской Славы и часть зданий Морского Вокзала. Новый проект создан совместно с АО "Санкт-Петербургский пассажирский порт "Морской фасад", передаёт пресс-служба "Севкабель Порт".

Как отмечают в пресс-службе, данный план позволяет объединить береговые девелоперские проекты от Кожевенной линии до намывных участков Василеостровского района в единое общественно-культурное направление "Гавань 2.0".

На прошлой неделе команда "Севкабель Порта" представила обновлённую концепцию бывших промышленных набережных Васильевского острова. Таким образом, вдоль берега планируют создать пешеходную и рекреационную зоны на территории 15 га.

Согласно плану, необходимо обновить порядка 125 тыс. квадратных метров промышленной застройки, а также возвести 10 тыс. квадратных метров новых площадей. Известно, что в здании Морского Вокзала будут расположены четырехзвездочный отель и медиа-центр, а площадь Морской Славы благоустроят и озеленят. Стоимость данного проекта оценивается в 10 млрд. рублей.

Ранее мы писали, что на Васильевском острове открывается благотворительный кластер "Нормальное место".

Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт / Sevkabel Port



