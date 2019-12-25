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"Севкабель Порт"презентовал проект развития набережных Васильевского острова
Сегодня, 10:03
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kraratau27

"Севкабель Порт"презентовал проект развития набережных Васильевского острова

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Стоимость данного проекта оценивается в 10 млрд. рублей. 

Петербургский культурно-деловой центр "Севкабель Порт" презентовал Смольному план развития площади Морской Славы и часть зданий Морского Вокзала. Новый проект создан совместно с АО "Санкт-Петербургский пассажирский порт "Морской фасад", передаёт пресс-служба "Севкабель Порт". 

Как отмечают в пресс-службе, данный план позволяет объединить береговые девелоперские проекты от Кожевенной линии до намывных участков Василеостровского района в единое общественно-культурное направление "Гавань 2.0".

На прошлой неделе команда "Севкабель Порта" представила обновлённую концепцию бывших промышленных набережных Васильевского острова. Таким образом, вдоль берега планируют создать пешеходную и рекреационную зоны на территории 15 га. 

Согласно плану, необходимо обновить порядка 125 тыс. квадратных метров промышленной застройки, а также возвести 10 тыс. квадратных метров новых площадей. Известно, что в здании Морского Вокзала будут расположены четырехзвездочный отель и медиа-центр, а площадь Морской Славы благоустроят и озеленят. Стоимость данного проекта оценивается в 10 млрд. рублей. 

Ранее мы писали, что на Васильевском острове открывается благотворительный кластер "Нормальное место". 

Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт / Sevkabel Port


 

Теги: благоуйствойство, севкабель порт
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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