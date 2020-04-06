На Васильевском острове открывается благотворительный кластер "Нормальное место"

В пространстве будут объединены несколько проектов.

На Кожевенной линии Васильевского острова, недалеко от "Севкабель Порта", летом откроется новый креативный кластер, сообщили на портале Planeta.ru.

В кластере будет несколько проектов: шесть инклюзивных мастерских "Простые вещи", там люди с ментальными нарушениями вместе с мастерами будут создавать посуду, текстиль, деревянные вещи, джем и карамель. В анимационной студии "Да" будут помогать особенным детям, малышам с онкозаболеваниями, а также подопечным интернатов и кризисных детских центров с помощью арт-терапии.

Помимо этого в кластере будут работать кафе "Огурцы", магазин "Спасибо!", арт-студия благотворительной организации "Перспективы".

Площадь творческого кластера составит 2475 квадратных метров. В следующем месяце там начнут ремонт, а открытие запланировано в середине лета. Сумму для подготовительных работ в размере 6,2 миллионов рублей собирают с помощью краудфандинга.

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Фото: Piter.tv