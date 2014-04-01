КГИОП проведет проверку у Дома Чубакова из-за сообщений о продолжающихся строительных работах

У объекта культурного наследия, который находится по соседству, появились трещины. Застройщик должен был взять сохранность Дома Чубакова на себя.

Сегодня, 29 марта, сотрудники комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга проведут проверку у Дома Чубакова на 11-линии В.О, узнал Piter.TV. Там должны были прекратить строительно-монтажные работы, однако местные жители сообщают об обратном.

После того, как шум под окнами продолжился, жители стали обращаться в ведомство. Если выяснится, что работы действительно идут, несмотря на запрет, КГИОП направит обращение в правоохранительные органы для оказания содействия в выполнении требований 23 марта 2021-го года. Застройщик ― ООО "Специализированный застройщик "Дом на 11-й" (группа компания "Sun Development").

Если требования не исполнят, то виновных лиц привлекут к ответственности по статье 7.14.2 КоАП РФ.

Напомним, стройку потребовали приостановить из-за того, что на Доме Чубакова пошли трещины. Никаких данных о мониторинге состояния здания застройщик не предоставил.

Фото: пресс-служба КГИОП