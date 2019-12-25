На 11-й линии В.О приостановили работы рядом с домом Чубакова

До текущего момента там строился жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой.

На 11-й линии Васильевского острова в Петербурге приостановили работы рядом с домом Чубакова (11-я линия В.О., 58). Об этом 24 марта рассказали в пресс-службе комитета государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Там отметили, что сотрудники ведомства следили за соблюдением требований, которые были установлены в отношении земельного участка на 11-я линия В.О., 56. Как раз он и примыкает к доходному дому Чубакова – выявленному объекту культурного наследия. Выячнилось, что строительные работы проводились в отсутствие согласованных КГИОП разделов документации об обеспечении сохранности дома Чубакова. На месте были замечены башня автокрана, башня буровой установки, экскаватор-погрузчик.

КГИОП направлено предписание в адрес ООО "Специализированный застройщик "Дом на 11-й" с требованием незамедлительно приостановить производство строительных, хозяйственных и иных работ на участке пресс-служба КГИОП

В комитете отмечают, что отреагировали на обращения жителей 58-го дома, которые обеспокоились трещинами на дворовых фасадах, последнюю из которых заметили в ноябре 2020 года.

КГИОП было направлено обращение в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга с требованием обязать застройщика провести обследование несущих конструкций дома Чубакова в зоне образования трещин в рамках действующего разрешения на строительство, а также письмо в адрес ООО "Специализированный застройщик "Дом на 11-й", производящего строительно-монтажные работы на соседнем участке, о предоставлении отчета по результатам мониторинга. Откорректированный раздел проектной документации, включающий мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия "Дом К.Г. Чубакова", до настоящего времени в КГИОП не представлен пресс-служба КГИОП

В Петербурге существует еще один доходный дом К.Г. Чубакова – на Петроградской стороне, у набережной Карповки. Он был построен в 1911-1912 гг, до 1960-х годов крышу башни украшал каменный грифон.

Фото: КГИОП