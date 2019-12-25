С Дома Чубакова на набережной реки Карповки демонтируют аварийную башню

На данный момент работы приостановлены до получения нового разрешения.

С Дома Чубакова на набережной реки Карповки, 30а исчезла угловая башня. Piter.TV узнал в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников культуры и истории о том, что башню демонтировали, так как она находится в аварийном состоянии.

Работы по капитальному ремонту аварийных строительных конструкций проводит ООО "Мастер Руф". Заказчиком выступила некоммерческая организация "Фонд региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах". Согласно проекту, разработанному ООО "СтройЭкспертГрупп", башню восстановят и вернут на место.

Срок разрешения КГИОП истек 22 июля 2020-го года, при этом работы не завершены. Заказчик и исполнитель ведут работу по поводу заключения дополнительного соглашения к договору. После того, как в КГИОП предоставят необходимые работы, ремонт будет продолжен.

Доходный дом К.Г. Чубакова был построен в 1911-1912 гг. До 1960-х годов крышу башни украшал каменный грифон.

Пользователи сети отметили, что после восстановления объекты нередко отличаются от оригинала. В качестве примера один из петербуржец привел шпиль на доме Танского.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как идет воссоздание Дома Рогова в Щербаковом переулке. Здание снесли в 2012-м году, заказчика обязали восстановить внешний облик дома.

Фото: Петроградская диаспора / Facebook, citywalls.ru