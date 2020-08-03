Копия исторического Дома Рогова на переулке Щербакова появится до осени 2021 года

Здание будет повторять снесенную ранее историческую постройку, а внутри будет бизнес-центр.

В Петербурге идет активное воссоздание Дома Рогова на Щербаковом переулке. В 2012 году дом незаконно снесли, после чего суд обязал застройщика восстановить внешний облик демонтированного исторического здания. Вместе с ним также появится административный корпус с подземной стоянкой. Piter.TV узнал у генерального директора ООО "Вектор" Дмитрия Голованова о том, когда завершится строительство, и почему протест градозащитников не повлиял на то, чтобы проект изменили.

По словам Голованова, строительство началось после того, как организация получила разрешение на от Госстройнадзора – в 2015-м году. Однако, по информации "Делового Петербурга", работы не стартовали даже в декабре 2016-го года. Ранее КГИОП несколько раз продлевал предписание о восстановлении здания. В дате окончания строительства на паспорте объекта значится 30 сентября 2021. На фотографии видно, что дата исправлялась. Гендиректор организации-заказчика подтвердил, что по плану работы должны завершиться во II квартале 2021-го года.

На пересечении Загородного проспекта и Щербакова переулка появятся два новых корпуса. Один из них – "исторический". Он будет состоять из трех этажей и повторять исторический облик здания, которое было снесено.

На протяжении десятилетия Дом купца Рогова был предметом обсуждения градозащитников и профильных ведомств. В 2001 году зданию присвоили временный статус выявленного объекта культурного наследия как образцу рядовой застройки своей эпохи. Затем, в 2010 году, его сняли с охраны, после чего в этом же году вновь вернули охранный статус. Спустя два года дом вновь исключили из списка памятников.

Во втором корпусе расположится торгово-офисное здание с подземной автостоянкой. Историчности в его облике не предполагается. На данный момент у обоих корпусов завершилось строительство "коробок", идет монтаж фасадов и монтаж инженерных систем. В течение недели – двух недель будет демонтирован башенный кран, начнутся отделочные работы.

Проект был разработан архитектурным бюро "Литейная часть-91". Петербургское отделение ВООПИиК пыталось обжаловать в суде решение КГИОП о согласовании проекта. Градозащитники утверждали, что проектная документация не полностью воспроизводит облик существовавшего здания, а высота административного корпуса превышает существующие ограничения.

По словам гендиректора ООО "Вектор" Дмитрия Голованова, семь этажей не выходят за рамки принятого на тот момент законодательства.

У одних градозащитников одно желание, у других – другое. Градозащитник – не законодательная власть и не закон. Они высказали свое мнение, мы их послушали, в какой-то части прислушались, в какой-то части остались при своем мнении и всё. сказал Голованов.

Напомним, 26 августа 2012 года Дом купца Рогова снесли. Заказчик объяснил это аварийным состоянием дома, что могло создавать угрозу для здоровья и жизни горожан. Здание снесли в отсутствие в городе губернатора Георгия Полтавченко. Узнав о произошедшем, он назвал это "хамством".

Здание было построено в 1831 году по проекту архитектора А. И. Мельникова.

Видео: Piter.TV

Фото: Piter.TV, save-spb.ru