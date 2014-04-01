Жители Васильевского острова пожаловались на продолжение работ у Дома Чубакова

Профильный комитет запретил вести строительно-монтажные работы.

Жители Васильевского острова сообщили о том, что застройщик продолжает работы около объекта культурного наследия Дома Чубакова. На прошлой неделе комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга направил организации предписание об остановке работ. Сегодня под окнами местных жителей вновь слышен шум.

Жители дома №58 засняли, что происходит 29 марта на строительной площадке. Застройщиком является ООО "Специализированный застройщик "Дом на 11-й" (группа компания "Sun Development"). По адресу 11-линяя В.О., 56 литера А построят клубный дом "Monodom Line" на 89 квартир. Дом Чубакова располагается по соседству. В прошлом году на здании обнаружили трещину на лицевом фасаде, она является далеко не единственной. За состоянием объекта культурного наследия должна следить компания-застройщик, однако результатов мониторинга о состоянии дома в КГИОП она не предоставила.

Чтобы прояснить ситуацию, Piter.TV обратился в комитет и "Sun Development". На момент публикации ответ о продолжении работ на участке получить не удалось.

Видео и фото: предоставлено жителями Васильевского острова