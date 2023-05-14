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Терминал за 80 млрд рублей возведут в Усть-Луге
Сегодня, 11:45
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Терминал за 80 млрд рублей возведут в Усть-Луге

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Предварительно, объект построят в 2026 году.

В рамках Петербургского международного экономического форума соглашение подписали правительство Ленобласти и ООО "Порт Фавор". В морском порту Усть-Луга построят терминал для приемки, хранения и отгрузки минеральных удобрений и аммиака с объемом перевалки 14 млн тонн, передает корреспондент Piter.TV 18 июня. 

Объем инвестиций в проект составит 80 млрд рублей, а количество рабочих мест – около 500. Предварительно, возведут терминал в 2026 году. 

Ранее мы рассказывали о том, что к 2030 году в Петербурге появится новый технопарк, объем инвестиций – более 10 млрд рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пмэф, усть-луга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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