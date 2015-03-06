Транспортная полиция провела рейд на станции Усть-Луга в рамках операции "Нелегал-2025"

Операция "Нелегал-2025" продолжается — полиция усиливает контроль за соблюдением миграционного законодательства на транспортных объектах.

На железнодорожной станции Усть-Луга прошёл масштабный рейд транспортной полиции в рамках всероссийской операции "Нелегал-2025". Основной целью стало выявление нарушений миграционного законодательства и незаконной торговли на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербург-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

В ходе проверки правоохранители опросили более 200 иностранных граждан, задержали 3 человек за незаконную трудовую деятельность, составили административные протоколы по статье 18.10 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф от 5 до 7 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.

Операция "Нелегал-2025" продолжается — полиция усиливает контроль за соблюдением миграционного законодательства на транспортных объектах. Особое внимание уделяется выявлению фактов нелегального трудоустройства иностранцев и несанкционированной торговли.

Фото и видео: пресс-служба Санкт-Петербург-Финляндского ЛО МВД России на транспорте