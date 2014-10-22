В Петербурге транспортные полицейские выявили нарушения миграционного законодательства

Полиция выявила троих иностранцев в возрасте от 26 до 30 лет, которые использовали поддельные документы.

С 15 по 25 июня в Санкт-Петербурге проходила операция "Нелегал-2025", направленная на проверку соблюдения миграционных правил. За это время сотрудники транспортной полиции провели пять рейдов, в ходе которых обнаружили несколько нарушений.

В ходе проверок правоохранители задержали двух граждан ближнего зарубежья — 31-летнего мужчину и 43-летнюю женщину. Оба проживали не по адресу, указанному в документах. На нарушителей составили административные протоколы, им грозит штраф до 7 тысяч рублей.

Кроме того, полиция выявила троих иностранцев в возрасте от 26 до 30 лет, которые использовали поддельные документы. По этому факту уже возбуждено два уголовных дела, а по третьему случаю проводится проверка.

Операция "Нелегал-2025" проводится регулярно для контроля за соблюдением миграционного законодательства. В этот раз проверки затронули в основном водный транспорт. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства выявленных нарушений.

Тем временем 46-летняя жительница Всеволожска за 30 тысяч рублей оформила фиктивный брак с мигрантом.

Фото: Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте