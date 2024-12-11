В Словакии напомнили о решении Киева, которое можно было бы отменить.

Киевскому режиму ничего не мешает продолжить транзит российского природного газа по своей территории, а его остановка значительно вредит Европейскому союзу и помогает властям в Вашингтоне. Соответствующее заявление сделал словацкий премьер-министр Роберт Фицо, выступая перед соотечественниками с видеообращением, размещенным в его аккаунте в социальных сетях. Иностранный чиновник заметил, что Украина умышленно вредит финансовым интересам коллективного Брюсселя, хотя ранее Европейская комиссия отмечала, что стране не мешают продолжать транзит ни санкции, ни европейское право.

Одностороннее решение Зеленского остановить транзит какого бы то ни было газа через Украину значительно вредит Словакии и Евросоюзу с финансовой точки зрения и значительно помогает США, которые могут увеличивать поставки газа в Европу. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Иностранец напомнил, что материальный ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом голубого топлива в другие страны ЕС по вине Украины ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро.

Фицо оценил, во сколько Европе обойдется остановка поставок газа из России.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico