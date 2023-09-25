В Словакии указали на рост цен из-за санкций ЕС в отношении российского газа.

Остановка поставок российского газа через украинскую территорию обойдется Европе в 120 миллиардов евро за период с 2025 по 2026 года. Соответствующее заявление сделал глава словакского правительства Роберт Фицо, выступая перед местными журналистами на пресс-конференции. Европейский чиновник объяснил, что ситуация скажется на значительном росте цен на энергоресурсы в регионе. Это еще больше ослабит местную экономическую систему.

Это решение Зеленского в 2025-2026 годах будет стоить Европейскому союзу только на газе около 50 миллиардов евро, а на электроэнергии, которая вырабатывается из газа, еще 70 миллиардов евро. Роберт Фицо, премьер Словакии

Фицо пригрозил оставить Киев без электричества при остановке транзита газа.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico