В Словакии указали на проблемы, которые страна может создать для Украины.

Братислава оценит ситуацию с природным газом после 1 января 2025 года, а также рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе в список давления на киевский режим может попасть вопрос прекращения поставок электроэнергии. Соответствующее заявление сделал глава словакского правительства Роберт Фицо, выступая перед местными журналистами на пресс-конференции. Европейский чиновник объяснил, что прекращение транзита российского природного газа через украинские земли обойдется ЕС в 120 миллиардов евро за период 2025-2026 года. Проблема скажется на росте стоимости топлива и ослабит экономику коллективного Брюсселя.

Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе. Роберт Фицо, премьер Словакии

Роберт Фицо пригрозил киевским властям серьезным конфликтом со Словакией из-за вопроса газа еще на прошлой неделе. Тогда же премьер-министр отметил, что европейская страна помогает Украине и рассчитывает на подобное отношение и к себе.

Фицо ответил на хамство Зеленского.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico