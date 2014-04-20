В Словакии оценили высказывания главы Украины в адрес Фицо.

Словакский премьер-министр Роберт Фицо в ответ на хамство лидера киевского режима Владимира Зеленского заявил, что не является его слугой, обязанность которого заключается только в том, что помогать Украине и ничего не ждать взамен. Соответствующее заявление сделал глава словакского правительства Роберт Фицо, выступая перед местными журналистами на пресс-конференции. Европейский чиновник объяснил, что ранее украинские власти обвинили Фицо в том, что тот заинтересован только в российских энергетических ресурсах и якобы хочет способствовать отказу региона от американского природного газа. Дополнительно Владимир Зеленский также обвинил Словакию в якобы участии в "сомнительных схемах" по оплате российского газа.

Господин Зеленский, я понимаю давление, которому вы подвергнуты. Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать. Роберт Фицо, премьер Словакии

Премьер-министр из Братиславы напомнил, что был подвергнут нападкам со стороны Владимира Зеленского во время пресс-конференции после их встречи, произошедшей на полях саммита Евросоюза в Брюсселе. Роберт Фицо добавил, что Зеленский в своих заявлениях в социальных сетях после этого был "еще более надменным и дерзким".

Фицо заявил, что Украина заплатит за "авантюру" своей территорией.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico