В Словакии напомнили о необходимости начать переговоры с РФ.

Киевский режим ведет свою страну к катастрофе, поэтому украинские власти заплатят за эту "авантюру" потерей территории и присутствием у себя иностранных войск. Соответствующее заявление сделал глава словакского правительства Роберт Фицо, выступая перед местными журналистами на пресс-конференции. Европейский чиновник объяснил, что пытается оказать давление на стороны конфликта с тем, чтобы ни заключили между собой перемирие и начали вести переговоры. Дополнительно Братислава предлагает себя как место для организации мирных инициатив на каком-угодно уровне.

Я не принадлежу и не хочу принадлежать к западным политикам, которые открыто поддерживают конфликт. Никогда не буду согласен с тем, чтобы во имя каких угодно геополитических интересов… ослабить и разделить Россию, чтобы славяне убивали друг друга. Я не понимаю, почему украинский президент отвергает перемирие. Роберт Фицо, премьер Словакии

Роберт Фицо добавил, что эту тему обсуждал в ходе состоявшегося 22 декабря рабочего визита в Москву с российским лидером Владимиром Путиным. В Словакии поприветствовали позитивную реакцию Кремля на свою инициативу.

Фицо: Зеленский предлагал €500 млн за поддержку членства Украины в НАТО.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico