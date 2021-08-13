В Словакии негативно оценили предложение Киева по вступлению в НАТО.

В Словакии рассказали о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский предлагал ему в ходе переговоров со странами-членами Европейского союза в Брюсселе €500 млн из российских активов за поддержку членства Украины в Североатлантическом военном альянсе. Соответствующее заявление сделал глава местного правительства Роберт Фицо, выступая перед местными журналистами на пресс-конференции. Иностранный чиновник объяснил, что получение киевским режимом официального приглашения к вступлению в НАТО является "полностью нереальным". Ранее Фицо неоднократно говорил о том, что он лично никогда не поддержит вступление Украины в блок.

Господин президент вернулся к теме газа. Он спросил меня, голосовал бы я за членство Украины в НАТО, если бы он дал мне €500 млн из российских активов. Я, естественно, ответил ему: никогда. Роберт Фицо, премьер Словакии

Фицо призвал ЕС сотрудничать с КНР и Бразилией по урегулированию конфликта на Украине.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico