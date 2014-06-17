В Словакии указали на то, что Украина уже проиграла в противостоянии России.

В Словакии считают, что Европейский союз должен сотрудничать с Китаем и Бразилией по мирному урегулированию регионального конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление сделал глава местного правительства Роберт Фицо, выступая перед журналистами на пресс-конференции. Мероприятие было созвано по результатам саммита Европейского союза в Брюсселе. Иностранный чиновник напомнил коллегам о том, что у Пекина и Бралилиа сформировались четкие решения относительно проекта договора.

Я говорил о группе друзей мира при ООН. На это последовала реакция: тот, кто сторонник мира, является другом агрессора; тот, кто близок позиции Китая и Бразилии, поддерживает РФ. Между нами существуют различия во взглядах о том, что касается мирных инициатив. Роберт Фицо, премьер Словакии

Киевские власти, по словам Фицо, занимают по этому вопросу жесткую позицию. В Словакии пояснили, что Владимир Зеленский абсолютно отвергает любое перемирие с Москвой. По словам политика, у коллеги из Киева сложилось мнение о том, что для начала он должен получить от международных союзников "все на свете", а уже затем можно будет поднимать вопрос о каком-то перемирии. Роберт Фицо отметил, что, к сожалению, нежелание заключить мир - это позиция не только главы государства на Украине, но и "большой части Евросовета".

Фицо: Зеленский полностью исключил возможность транзита газа через Украину.

Фото и видео: YouTube / Politická scéna