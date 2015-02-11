В Словакии указали на непреклонность позиции Киева.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский полностью исключил возможность продолжения транзита природного газа через украинскую территорию. Соответствующее заявление сделал глава премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая перед журналистами на пресс-конференции. Мероприятие было созвано по результатам саммита Европейского союза в Брюсселе.

Он абсолютно это исключил и выступил с предложениями, которые мне кажутся абсурдными. Это, например, что он будет согласен с этим, только если мы не будем платить поставщикам газа до конца конфликта. Какой дурак нам предоставит газ бесплатно? Роберт Фицо, премьер Словакии

Украинские власти, блокируя продолжение транзита газа через свою страну. По мнению политика, эти действия наносят материальный ущерб национальным экономическим интересам Словакии а также могут навредить европейскому блоку в целом. Роберт Фицо подчеркнул, что речь идет о болезненном вопросе для всего Евросоюза. Сейчас между партнерами из ЕС нет единого мнения о продолжении поставок энергоресурсов через Украину.

Словакия намерена блокировать возможные санкции против РФ в атомной энергетике.

Фото и видео: YouTube / Politická scéna