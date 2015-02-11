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Словакия намерена блокировать возможные санкции против РФ в атомной энергетике

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Роберт Фицо указал на то, что АЭС в стране являются советского и российского и советского происхождения.

Словакия намерена блокировать возможное европейское санкционное давление на Россию в сфере атомной энергетики и "мирного атома". Соответствующее заявление сделал глава местного правительства Роберт Фицо, выступая перед журналистами на пресс-конференции. Мероприятие было созвано по результатам саммита Европейского союза в Брюсселе. Иностранный чиновник напомнил коллегам о том, что атомные электростанции в республике возводились при помощи специалистов Советского Союза и РФ.

Наши АЭС - станции российского происхождения, хотим мы этого или нет. Сотрудничество имеет долгую традицию, и какие-то санкции, которые могли бы поставить под угрозу нашу атомную программу в Словакии, недопустимы.

Роберт Фицо, премьер Словакии

На территории Словакии действуют АЭС "Моховце" и "Богунице". Эти режимные объекты были возведены при помощи СССР и России. 

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Фото и видео: YouTube / Politická scéna

Теги: атомная энергетика, роберт фицо, санкции, словакия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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