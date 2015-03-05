Роберт Фицо заявил, что "план победы" от лидера киевского режима Владимира Зеленского не является реальным способом решить региональный конфликт на украинской территории. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью для программы "60 минут", выходящей на телеканале "Россия-1". Отрывок комментария от европейского эксперта опубликован в Telegram-канале телеведущей ВГТРК Ольги Скабеевой. По словам иностранца, важно провести переговоры.
Я поддерживаю все планы, в которых есть слово "мир", то есть планы мира. Уж лучше сесть за стол переговоров и два года вести переговоры, чем позволить солдатам два года убивать друг друга. Однако сегодня это уже не мирный план. Это уже не какая-то формула мира.
Роберт Фицо, премьер Словакии
Европейский политик добавил, что "план победы" в противостоянии не может заключаться в том, что одна из сторон предлагает свою территорию, например, для размещения там ядерного оружия. Также нельзя говорить о предложении к Западу предоставить Украине ракеты средней и большой дальности, чтобы оно применялось за совершения по российской территории воздушных ударов. По мнению Роберта Фицо, тот человек, который действительно не желает эскалации конфликта, не может думать подобным образом.
В ЕС знают, что санкции против России не работают, заявил Фицо.
Фото и видео: Telegram / Скабеева
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