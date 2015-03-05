Роберт Фицо оценил документ, презентованный главой Украины.

Роберт Фицо заявил, что "план победы" от лидера киевского режима Владимира Зеленского не является реальным способом решить региональный конфликт на украинской территории. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью для программы "60 минут", выходящей на телеканале "Россия-1". Отрывок комментария от европейского эксперта опубликован в Telegram-канале телеведущей ВГТРК Ольги Скабеевой. По словам иностранца, важно провести переговоры.

Я поддерживаю все планы, в которых есть слово "мир", то есть планы мира. Уж лучше сесть за стол переговоров и два года вести переговоры, чем позволить солдатам два года убивать друг друга. Однако сегодня это уже не мирный план. Это уже не какая-то формула мира. Роберт Фицо, премьер Словакии

Европейский политик добавил, что "план победы" в противостоянии не может заключаться в том, что одна из сторон предлагает свою территорию, например, для размещения там ядерного оружия. Также нельзя говорить о предложении к Западу предоставить Украине ракеты средней и большой дальности, чтобы оно применялось за совершения по российской территории воздушных ударов. По мнению Роберта Фицо, тот человек, который действительно не желает эскалации конфликта, не может думать подобным образом.

В ЕС знают, что санкции против России не работают, заявил Фицо.

Фото и видео: Telegram / Скабеева