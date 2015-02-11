Роберт Фицо призвал коллег из ЕС заставить Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

В Европейском союзе знают, что санкционное давление против России не работает, а стратегия коллективного Запада поставить страну на колени не сработала. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью для программы "60 минут", выходящей на телеканале "Россия-1". Отрывок комментария от европейского эксперта опубликован в Telegram-канале телеведущей ВГТРК Ольги Скабеевой. Иностранный гость в шоу добавил, что политики прекрасно понимают, что поддержка президента Владимира Путина внутри страны очень высока.

Но мы отказываемся признать свою вину, потому что возникла вот это ситуация в 2022 году, как вспыхнул военный конфликт: мы думали, ага, вот сейчас мы воспользуемся... Но эта стратегия не сработала. И именно поэтому я с первого дня говорю: давайте, ради Бога, подтолкнем Россию, Украину и США сесть за стол переговоров. Роберт Фицо, премьер Словакии

Фицо заявил о желании приехать в Москву на Парад Победы 9 мая.

Фото и видео: Telegram / Скабеева